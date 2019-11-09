Анна Семенович напомнила фанатам о скорой премьере клипа "Секси бомбочка"
Анна Семенович напомнила фанатам в своем Instagram-аккаунте о скорой премьере клипа на песню "Секси бомбочка". Также исполнительница опубликовала новое видео.
Недавно Анна Семенович представила пользователям Сети песню "Секси бомбочка" и начала интриговать фанатов, публикуя в социальных сетях кадры с кастинга на клип к этой композиции. Сегодня исполнительница решила напомнить своим преданным поклонниками, что уже через несколько дней состоится премьера видео. На кадрах, которые Анна Семенович показала в Instagram видно, что певица танцует с двумя девушками, обладающими "пышными формами". Знаменитость выбрала для съемок платье темно-зеленого цвета, украшенное пайетками с глубоким декольте, а ее партнерши одеты в черные наряды.
В комментарии Анна Семенович написала: "Любимые, до премьеры клипа на песню "Секси бомбочка" осталось 5 дней". Подписчики очень ждут первого показа видео. Всего за 30 минут публикацию исполнительницы успели просмотреть более 92 000 пользователей Сети.
Недавно Анна Семенович представила пользователям Сети песню "Секси бомбочка" и начала интриговать фанатов, публикуя в социальных сетях кадры с кастинга на клип к этой композиции. Сегодня исполнительница решила напомнить своим преданным поклонниками, что уже через несколько дней состоится премьера видео. На кадрах, которые Анна Семенович показала в Instagram видно, что певица танцует с двумя девушками, обладающими "пышными формами". Знаменитость выбрала для съемок платье темно-зеленого цвета, украшенное пайетками с глубоким декольте, а ее партнерши одеты в черные наряды.
В комментарии Анна Семенович написала: "Любимые, до премьеры клипа на песню "Секси бомбочка" осталось 5 дней". Подписчики очень ждут первого показа видео. Всего за 30 минут публикацию исполнительницы успели просмотреть более 92 000 пользователей Сети.