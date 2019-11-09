Рамный внедорожник Ford Everest вышел в версии Sport





«Спортивная» версия Ford Everest отличается от штатной модификации модели измененной оптикой, оригинальной решеткой радиатора, несколько доработанными бамперами и огромными 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с черными акцентами. В интерьере внедорожника появилась новая виртуальная панель приборов, а передние кресла получили выраженную боковую поддержку. Салон отделан с помощью натуральный кожи и готов предложить пассажирам и водителю широкие возможности передового мультимедийного комплекса с крупным сенсорным дисплеем.Под крышкой капота Ford Everest Sport теперь установлен 195-сильный 3,2-литровый турбированный дизель, выдающий до 470 Нм максимального крутящего момента. Кроме всего прочего, эта версия автомобиля будет также доступна в комплектации с 2,0-литровым двухтурбинным дизелем мощностью 213 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента. Оба двигателя агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом».Стоимость новинки в пересчете на рубли составит порядка 2,73 миллиона.