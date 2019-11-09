Певец Шура: «Возьму в жены такую, как Ксения Собчак»





В своем интервью известный певец отметил, что его жизнь связана с музыкой не случайно, так как еще в детстве он очень сильно кричал в роддоме. По словам звезды, бабушка сказала, что он точно будет петь.Артист отметил, что до сих пор не нагулялся. Хотя ему уже исполнилось 44 года, но его семейная жизнь только впереди. С сожалением звезда озвучил тот факт, что Ксения Собчак уже вышла замуж, а из под самого носа ее увел Константин Богомолов, но если найдется настолько же самостоятельная и с чувством юмора девушка, то он обязательно пойдет в ЗАГС.Опроверг Шура и слухи о нетрадиционной ориентации. Артист подчеркнул, что у него никогда не было ничего такого с мужчинами, так как его интересуют женщины, а также хочется стать отцом.