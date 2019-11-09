Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка





Вообще, марка Hongqi ориентирована исключительно на внутренний китайский рынок. Однако Поднебесная остается лидером по количеству проданных люксовых автомобилей в мире. В минувшем году руководству компании даже удалось переманить в свои ряды шеф-дизайнера знаменитой Rolls-Royce Джайлса Тейлора. Уже в ближайшем времени Hongqi планирует провести мощную атаку на внутреннем рынке, а позднее экспансия новичка в сегменте люксовых автомобилей приобретет глобальные масштабы. На данный момент в компании утверждают, что она планирует стать лидером за счет богатого исторического и культурного наследия, в том числе создания лимузинов для членов правительства и первых лиц, вроде популярного L5.По словам того же Джайлса Тейлора, в обозримом будущем его новая компания планирует выпуск нового роскошного флагмана, который будет ориентирован на состоятельных покупателей из Китая, ранее делавших выбор в пользу Rolls-Royce. В будущем компания хочет вывести свою люксовую линейку на мировой рынок и даже рассчитывает составить легендарной британской марке серьезную конкуренцию.