«Чувствую уходящее время»: Станислав Садальский пожаловался на отсутствие работы

Станислав Садальский в последнее время больше блогер, чем актер, так как число подписчиков страницы артиста в Instagram неуклонно растет, но новых картин с его участием крайне мало. На отсутствие работы жалуется и сам журналист: в публикации своего микроблога он поделился сомнениями по поводу того, что сможет сняться еще хотя бы в «троечке фильмов».Садальский признался, что чувствует «уходящее время» и на данный момент считает его своим главным врагом. Актер сообщил, что не ждет многого от жизни и его запросы более, чем скромны: звезда киноленты «Три дня в Москве» хочет сыграть еще в нескольких спектаклях с пока неизвестными ему молодыми актерами и талантливыми режиссерами, а также продолжить сотрудничество с Ниной Чусовой и Владимиром Устюговым.На данный момент в фильмографии Станислава Садальского более сотни картин, однако сам артист не хотел бы останавливаться на достигнутом, но считает появление новых значимых ролей чем-то «из области фантастики». Поэтому сейчас актер больше времени посвящает театру, а также работе на телевидении и ведению своего Instagram-блога.