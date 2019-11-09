Интриги на шоу «Голос»: Валерий Меладзе «обвинил» Полину Гагарину в кумовстве





Все началось с выхода на сцену новой участницы – выпускницы «Гнесинки» Натальи Сидорцовой. После того, как она исполнила выбранную песню, к ней повернулись все без исключения наставники. Впрочем, первыми на кнопку нажали Гагарина и Меладзе. Певица сразу же узнала в конкурсантке свою однокурсницу, решив представить ее всем присутствующим., - охарактеризовала Сидорцову Гагарина. А самое интересное произошло в момент, когда участнице нужно было выбрать, к какой команде присоединиться на следующих этапах проекта. Полина Гагарина, к примеру, предложила однокурснице пойти к себе в команду, в ответ на это Меладзе в шутку обвинил коллегу по сцене в «кумовстве», а также обратил внимание участницы, что он повернулся к ней почти не задумываясь еще в тот момент, когда она только распевалась. К слову, конкурсантка все же выбрала себе в наставники композитора.