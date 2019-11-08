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Алена Кравец посвятила песню Анастасии Заворотнюк

Известная российская модель, светская львица и певица Алена Кравец выпустила новую композицию, которую полностью посвятила актрисе и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни», стоит напомнить, в эти дни борется с раком мозга.
Алена Кравец посвятила песню Анастасии Заворотнюк

Своей композиции Алена Кравец дала символичное название «Сильная». По словам артистки, через эту песню она всеми силами старалась передать свои переживания и поддержку Заворотнюк. Это, к слову, уже не первая песня в исполнении модели, которую она посвящает кому-либо. Ранее она уже выпускала композицию, посвященную умершей весной этого года певице Юлии Началовой. По утверждению Алены Кравец, она всегда считала покойную исполнительницу своей хорошей подругой, более того, между артистками якобы была некая духовная связь. Теперь же светская львица решила поддержать песней Заворотнюк.

Впрочем, пресса в последнее время пишет о знаменитой актрисе не в самом обнадеживающем ключе, поэтому можно предположить, что сама Анастасия Заворотнюк вряд ли имеет возможность услышать посвященную ей композицию. Так, ранее отмечалось, что супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев выглядит весьма подавленным, а его партнер на льду Татьяна Навка даже собралась отдать все деньги, вырученные за билеты на новое ледовое шоу на лечение артистки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:55

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