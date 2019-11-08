MediaTek подготовила платформу для телевизоров 8К





Сообщается, что в конфигурацию новой платформы вошел производительный многоядерный процессор с ядрами Cortex-A73 и встроенным графическим чипом Mali-G52. В такой компоновке SoC поддерживает передачу изображений в форматах HDMI 2.1A, а также HDR10+. Кроме того, новая платформа способна отображать картинку в разрешении 8К с частотой до 60 Гц. При этом, в случае отображения 4К-картинки, частота развертки повышается до 120 Гц. Еще недавно все эти особенности новой разработки компании MediaTek существовали только на бумаге. Однако теперь появились данные о том, что компания приступает к массовому производству новой системы. Примечательно, что о запуске производства SoC S900 сообщали и другие источники прямо в день анонса платформы, но эти данные, судя по всему, были ложными.Напомним, ранее также появились сообщения о том, что первые 8К-телевизоры на основе MediaTek S900 поступят в продажу в начале следующего года. Не исключено, что первые анонсы таких моделей состоятся уже в ближайшее время.