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Эксперты рассказали, как высыпаться зимой

Эксперты из британского издания The Sun рассказали, как высыпаться зимой. С целью избежание расстройств сна, провоцируемых нарушением циркадных ритмов в более длинные ночи, необходимо ограничить количество времени перед экранами электронных устройств, следить за сбалансированностью питания, а вместо отопления использовать одеяло и дышащее постельное белье.

Увеличение времени, проведенного перед экранами электронных устройств, излучающих синий свет, оказывает влияние на выработку гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования ― мелатонина. Эксперты советуют выключать гаджеты за час до сна, что также позволит, согласно исследованиям, повысить настроение.

Недостаток питания непосредственно связан с ростом усталости и качеством сна. Рекомендуется не пропускать приёмы пищи, не переедать и следить за сбалансированностью рациона. Для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты, содержащие витамины А, С, цинк и селен. Дефицит данных веществ в организме может стать причиной простуды. Короткий световой день также сказывается на сокращении потребления организмом витамина D, однако перед решением отправиться за ним в аптеку необходимо проконсультироваться с врачом.

При невозможности пребывать на улице достаточное количество времени компенсировать недостаток солнечного света эксперты рекомендуют ламповым освещением. Это способствует выработке кортизола ― гормона стресса, который провоцирует пробуждение. Преимущественная же темнота влияет на выброс упомянутого гормона мелатонина, причиной чему становится появление чувства вялости.

Интенсивное отопление в помещении высушивает слизистые оболочки и вызывает жажду, что ведет к расстройству сна. Специалисты рекомендуют выключать обогрев, а как источник необходимого тепла использовать одеяло и дышащее постельное белье. Кроме того, в качестве средства для преодоления дневной усталости, часто сопровождаемой желанием использовать кофеин или сладкую закуску, эксперты предлагают короткий сон в течении 10-15 минут.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:35

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