Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит молния





Специалисты создали довольно простую и незатейливую систему на основе технологии ИИ, которая способна довольно точно предсказывать, куда ударит молния в ближайшие 10-30 минут в радиусе 30 километров. В работе системы применяется комбинация стандартных метеоданных. При этом метод предполагает анализ данных, которые можно получить с любой метеорологической станции, а это значит, что система способна охватывать отдаленные регионы, которые расположены вне зоны покрытия спутникового и радиолокационного сигнала. Получить такие данные довольно легко, причем, поступают они в режиме реального времени. Поэтому прогнозы выдаются весьма быстро, что позволяет оперативно разослать оповещения еще до начала урагана. Распознавание условий, приводящих к возникновению молний, стало возможным благодаря использованию технологии машинного обучения, которая основана на сводных данных о метеонаблюдениях за последние 10 лет с 12 различных метеорологических станций.Система, как утверждают ее авторы, принимает во внимание 4 основных параметра: скорость ветра, относительную влажность, температуру воздуха и атмосферное давление. Уже сейчас она делает прогнозы, которые сбываются с высокой точностью – в 80% случаев.