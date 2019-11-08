Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним приводом





Классическая компоновка заднеприводного автомобиля предполагает, что двигатель расположен в передней части, при этом задняя является ведомой, а передача тяги от двигателя на заднюю ось обеспечивается карданным валом. Именно такой тип изначально был сконструирован для серийного выпуска автомобилей, лишь позднее начали появляться первые переднеприводные версии без передачи тяги на заднюю ось. В числе преимуществ заднего привода эксперты называют его высокую эффективность, что достигается за счет переноса веса на заднюю часть кузова. В этом случае улучшается сцепление колес с дорожным покрытием, снижается вероятность пробуксовки, кроме того, заднеприводные машины лучше управляются, поскольку имеют меньший радиус разворота, а их масса всегда распределена более равномерно. Наконец, при такой компоновке движение автомобиля сопровождается заметно меньшей вибрацией.Есть у заднего привода и недостатки, которых лишены переднеприводные версии автомобилей. Одним из таковых называют повышенный риск ухода в занос при движении по мокрой, заснеженной или заледенелой дороге. Кроме того, в таких машинах значительно меньше пространства в салоне из-за выпирающего и проходящего через весь слон туннеля, скрывающего в себе тот самый карданный вал.