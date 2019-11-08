АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.55 USD 63.73
Курс валют на 08.11.2019

Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним приводом

Эксперты решили рассказать об основных отличиях автомобилей с передним и задним приводом. Отмечается, что у обеих компоновок имеются свои преимущества и недостатки.
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним приводом

Классическая компоновка заднеприводного автомобиля предполагает, что двигатель расположен в передней части, при этом задняя является ведомой, а передача тяги от двигателя на заднюю ось обеспечивается карданным валом. Именно такой тип изначально был сконструирован для серийного выпуска автомобилей, лишь позднее начали появляться первые переднеприводные версии без передачи тяги на заднюю ось. В числе преимуществ заднего привода эксперты называют его высокую эффективность, что достигается за счет переноса веса на заднюю часть кузова. В этом случае улучшается сцепление колес с дорожным покрытием, снижается вероятность пробуксовки, кроме того, заднеприводные машины лучше управляются, поскольку имеют меньший радиус разворота, а их масса всегда распределена более равномерно. Наконец, при такой компоновке движение автомобиля сопровождается заметно меньшей вибрацией.

Есть у заднего привода и недостатки, которых лишены переднеприводные версии автомобилей. Одним из таковых называют повышенный риск ухода в занос при движении по мокрой, заснеженной или заледенелой дороге. Кроме того, в таких машинах значительно меньше пространства в салоне из-за выпирающего и проходящего через весь слон туннеля, скрывающего в себе тот самый карданный вал.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой…
Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого…
Опрос: Каждый шестой россиянин не видит…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю…
Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной…
«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги…
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в…
Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии…
Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит…
Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15…
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг…
В домашней пыли нашли высокотоксичные…
Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на…
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и…
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой…
Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и…
Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для…
Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг…
Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына…
Принц Уильям не считает себя идеальным…
Анна Седокова решила увеличить…
Медики рассказали, как снизить влияние погоды на…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с…
Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся…
Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может…
Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого…
Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес…
В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний…
Звезда "Дом-2" Яна Захарова призналась в интимной связи с…
Просмотреть все новости