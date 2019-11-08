Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на лице

Это фото было сделано много лет тому назад в Венеции, а сейчас актриса вспомнила те времена и решила поделиться воспоминаниями с поклонниками. На опубликованном снимке она обнимает симпатичного светловолосого мальчика. Как выяснилось, в юности Денис Шальных был очень похож на свою знаменитую мать и в силу возраста еще не увлекался «украшательствами», которые сделали его узнаваемым позднее. Этой публикацией актриса поздравила сына с днем рождения. Примечательно, что сейчас спортивное тело 27-летнего сына Елены Яковлевой практически полностью покрыто татуировками, при этом сам молодой человек почти никогда не улыбается и старается соответствовать своему мрачному образу. Разница между нынешним Денисом Шальных и тем мальчиком, который изображен на старом фото матери, поразительная.Подписчики артистки присоединились к ее поздравлениям, отметив, что без многочисленных татуировок парень выглядел бы намного симпатичнее. Некоторые даже выразили актрисе свое сочувствие, считая, что стиль жизни наследника делает ее несчастной.