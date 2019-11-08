Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на лице
Актриса Елена Яковлева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивное фото. На этом снимке она позирует со своим сыном Денисом Шальных – у тогда еще юного парня нет ни шрамов, ни татуировок на лице.
Это фото было сделано много лет тому назад в Венеции, а сейчас актриса вспомнила те времена и решила поделиться воспоминаниями с поклонниками. На опубликованном снимке она обнимает симпатичного светловолосого мальчика. Как выяснилось, в юности Денис Шальных был очень похож на свою знаменитую мать и в силу возраста еще не увлекался «украшательствами», которые сделали его узнаваемым позднее. Этой публикацией актриса поздравила сына с днем рождения. Примечательно, что сейчас спортивное тело 27-летнего сына Елены Яковлевой практически полностью покрыто татуировками, при этом сам молодой человек почти никогда не улыбается и старается соответствовать своему мрачному образу. Разница между нынешним Денисом Шальных и тем мальчиком, который изображен на старом фото матери, поразительная.
Подписчики артистки присоединились к ее поздравлениям, отметив, что без многочисленных татуировок парень выглядел бы намного симпатичнее. Некоторые даже выразили актрисе свое сочувствие, считая, что стиль жизни наследника делает ее несчастной.
Это фото было сделано много лет тому назад в Венеции, а сейчас актриса вспомнила те времена и решила поделиться воспоминаниями с поклонниками. На опубликованном снимке она обнимает симпатичного светловолосого мальчика. Как выяснилось, в юности Денис Шальных был очень похож на свою знаменитую мать и в силу возраста еще не увлекался «украшательствами», которые сделали его узнаваемым позднее. Этой публикацией актриса поздравила сына с днем рождения. Примечательно, что сейчас спортивное тело 27-летнего сына Елены Яковлевой практически полностью покрыто татуировками, при этом сам молодой человек почти никогда не улыбается и старается соответствовать своему мрачному образу. Разница между нынешним Денисом Шальных и тем мальчиком, который изображен на старом фото матери, поразительная.
Подписчики артистки присоединились к ее поздравлениям, отметив, что без многочисленных татуировок парень выглядел бы намного симпатичнее. Некоторые даже выразили актрисе свое сочувствие, считая, что стиль жизни наследника делает ее несчастной.