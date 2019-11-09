Во всем мире отмечается День Книги рекордов Гиннесса
В эту субботу, 9 ноября, во всем мире отмечают День книги рекордов Гиннесса. В связи с этим журналисты решили вспомнить о том, как была основана книга и в чем секрет ее успеха.
Примечательно, что День книги рекордов Гиннесса впервые начали отмечать лишь в 2005 году. При этом, первые ее экземпляры были изданы в далеком 1955 году. Проще говоря, праздник основали в честь 50-летнего юбилея этого уникального издания. Сама идея создания возникла в результате обычного спора в пабе. В то время заядлые охотники никак не могли назвать самую быструю птицу в мире. Одним из участников спора оказался исполнительный директор знаменитой пивоваренной компании Guinness, который в тот день и решил увековечить разного рода рекорды. Первая изданная книга содержала в себе всего несколько тысяч рекордов, изложенных на 198 страницах. Впрочем, в то время этой книге было еще очень далеко до той славы, которую она обрела сейчас.
В настоящее время всемирно известный сборник достижений выпускается на 27 языках мира и выходит тиражом в 134 миллиона экземпляров. Примечателен и тот факт, что в 1974 году книга рекордов Гиннесса попала «сама в себя», получив звание самого продаваемого издания в мире. Большими тиражами, как было установлено позднее, выпускаются еще только три фолианта – это Коран, Библия и сборник цитат Мао Цзедуна, передает издание argumenti.ru.
Примечательно, что День книги рекордов Гиннесса впервые начали отмечать лишь в 2005 году. При этом, первые ее экземпляры были изданы в далеком 1955 году. Проще говоря, праздник основали в честь 50-летнего юбилея этого уникального издания. Сама идея создания возникла в результате обычного спора в пабе. В то время заядлые охотники никак не могли назвать самую быструю птицу в мире. Одним из участников спора оказался исполнительный директор знаменитой пивоваренной компании Guinness, который в тот день и решил увековечить разного рода рекорды. Первая изданная книга содержала в себе всего несколько тысяч рекордов, изложенных на 198 страницах. Впрочем, в то время этой книге было еще очень далеко до той славы, которую она обрела сейчас.
В настоящее время всемирно известный сборник достижений выпускается на 27 языках мира и выходит тиражом в 134 миллиона экземпляров. Примечателен и тот факт, что в 1974 году книга рекордов Гиннесса попала «сама в себя», получив звание самого продаваемого издания в мире. Большими тиражами, как было установлено позднее, выпускаются еще только три фолианта – это Коран, Библия и сборник цитат Мао Цзедуна, передает издание argumenti.ru.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:11