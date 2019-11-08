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Беременная Анастасия Костенко прокомментировала рукоприкладство со стороны Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко попыталась всячески оправдать своего мужа. Она отметила, что Дмитрий Тарасов никогда не поднимал на нее руку.

Беременная Анастасия Костенко прокомментировала рукоприкладство со стороны Дмитрия Тарасова

Известный футболист Дмитрий Тарасов вновь оказался в эпицентре скандала. Это произошло из-за его не совсем аккуратного высказывания про то, что он может ударить женщину по лицу. Якобы такое может произойти и с его женой, но только если бы она не была беременна. Помимо этого, он подчеркнул, что ранее Настя часто ему выносила мозг и только сейчас в их паре все достаточно спокойно.

После таких высказываний в Сети эту тему начали обсуждать очень активно. У самой Костенко спрашивают, насколько правда то, что Дима может поднять на нее руку.


Однако Анастасия Костенко рассказала, что прежде, чем выйти замуж, они с Димой обсуждали тему рукоприкладства в семье и пришли к тому, что у них запрещено поднимать друг на друга руки. Кажется, в такое заявление модели поверили далеко не все.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:45

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