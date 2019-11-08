Беременная Анастасия Костенко прокомментировала рукоприкладство со стороны Дмитрия Тарасова

Известный футболист Дмитрий Тарасов вновь оказался в эпицентре скандала. Это произошло из-за его не совсем аккуратного высказывания про то, что он может ударить женщину по лицу. Якобы такое может произойти и с его женой, но только если бы она не была беременна. Помимо этого, он подчеркнул, что ранее Настя часто ему выносила мозг и только сейчас в их паре все достаточно спокойно.После таких высказываний в Сети эту тему начали обсуждать очень активно. У самой Костенко спрашивают, насколько правда то, что Дима может поднять на нее руку.Однако Анастасия Костенко рассказала, что прежде, чем выйти замуж, они с Димой обсуждали тему рукоприкладства в семье и пришли к тому, что у них запрещено поднимать друг на друга руки. Кажется, в такое заявление модели поверили далеко не все.