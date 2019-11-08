Vivo представит несколько смартфонов с «камерой-бриллиантом»





В базе данных регулятора TENAA появились первые сведения о том, что компания Vivo готовит к выпуску целую линейку смартфонов, оснащенных камерами в виде бриллиантов. В самом же первом анонсе содержится описание модели Vivo Y9S. Этот смартфон описывается как устройство, внешне напоминающее другое изделие бренда. Получит камеру в виде бриллианта и еще одна модель марки - Vivo V17. Примечательно, что сам термин появился из-за уникальной формы модуля камер на тыльной стороне устройство, которая напоминает огранку соответствующих драгоценных камней. При этом, в отдельных элементах внешнего исполнения устройства чем-то напоминают Vivo S5.Отмечается к примеру, что Vivo Y9S оснастят тройным ромбовидным модулем основной камеры, оптика и вспышка в котором будут размещены в углах. А вот с модулем фронтальной камеры инженеры компании решили не изобретать ничего нового, и разместили его в каплевидном вырезе в верхней части дисплея.