Олег Газманов репетирует концерт к 90-летию Александры Пахмутовой

Завтра Александра Пахмутова отметит своей юбилей, ей исполнится 90 лет. Сегодня Олег Газманов показал фотографию с композитором, которая сделана в Большом театре России. На снимке певец смотрит прямо в камеру и обнимает автора песен. Для репетиции исполнитель выбрал джинсовый костюм, а композитор одета в белую блузку и черный свитер. В комментарии к публикации Олег Газманов написал: "Репетиция с оркестром и Александрой Пахмутовой для грандиозного концерта в честь её 90-летия".Подписчики отреагировали моментально. Многие отметили, что с нетерпением ждут праздничного выступления. Также фанаты Олега Газманова пожелали Александре Пахмутовой долгих лет жизни и здоровья. Публикация уже набрала большое количество отметок "Мне нравится".