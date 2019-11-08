Вышла публичная версия мобильной платформы Apple iOS 13.3 beta 1





Для скачивания новой версии платформы потребуется зарегистрироваться в качестве участника программы бета-тестирования на официальном сайте компании. Само обновление занимает порядка 3,5 гигабайт памяти. Среди наиболее значимых обновлений в iOS 13.3 beta 1 называют исправление проблем в работе оперативной памяти мобильных устройств, поскольку многие пользователи после выхода версии iOS 13.2 начали жаловаться на то, что платформа не способна удерживать в памяти гаджета несколько запущенных приложений. Также вместе с обновлением пользователи получат возможность деактивировать панель Memoji.Кроме того, разработчик добавил в новый программный продукт возможность настроек ограничения общения с отдельными абонентами, изменил иконку Apple Watch и добавил раздел под названием «Универсальный доступ» в меню настроек для управления наушниками AirPods Pro.Следует добавить, что компания прекратила подписывать iOS 13.1.2 и более старые версии прошивок, а потому откатиться до них больше нельзя. Последней актуальной версией фирменной программной оболочки на данный момент остается iOS 13.2.