Американские эксперты назвали преимущества России в возможной войне с США
Специалисты американского аналитического центра RAND перечислили основные преимущества военного потенциала Российской Федерации в случае возможной войны с Соединенными Штатами. В их числе военные эксперты называют способность российской армии молниеносно наносить ядерные удары, быстро разворачивать подразделения сухопутных войск и ПВО.
Россия в последние годы модернизировала свою армию и создала в Крыму, на территории Калининградской области, а также на островах Курильской гряды неприступные и максимально защищенные бастионы. В случае военного конфликта между Россией и США эти подразделения смогут первыми принять на себя основной удар потенциального противника, и позволят основным силам выиграть время для организации мощного ответа, отмечают специалисты
Примечательно, что еще летом этого года аналитический центр RAND назвал сухопутные войска вооруженных сил РФ главной опасностью для американских военных и их ближайших союзников. Немногим позднее командующий ВВС США Джефф Харриган отметил, что силы НАТО и США готовы прорвать противовоздушную оборону на границе России в Калининградской области. Другие эксперты также утверждали, что в случае войны Россия может потерять этот регион, поскольку он в какой-то степени «оторван» от основной части страны.
Россия в последние годы модернизировала свою армию и создала в Крыму, на территории Калининградской области, а также на островах Курильской гряды неприступные и максимально защищенные бастионы. В случае военного конфликта между Россией и США эти подразделения смогут первыми принять на себя основной удар потенциального противника, и позволят основным силам выиграть время для организации мощного ответа, отмечают специалисты
Примечательно, что еще летом этого года аналитический центр RAND назвал сухопутные войска вооруженных сил РФ главной опасностью для американских военных и их ближайших союзников. Немногим позднее командующий ВВС США Джефф Харриган отметил, что силы НАТО и США готовы прорвать противовоздушную оборону на границе России в Калининградской области. Другие эксперты также утверждали, что в случае войны Россия может потерять этот регион, поскольку он в какой-то степени «оторван» от основной части страны.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:04