Американские эксперты назвали преимущества России в возможной войне с США





Россия в последние годы модернизировала свою армию и создала в Крыму, на территории Калининградской области, а также на островах Курильской гряды неприступные и максимально защищенные бастионы. В случае военного конфликта между Россией и США эти подразделения смогут первыми принять на себя основной удар потенциального противника, и позволят основным силам выиграть время для организации мощного ответа, отмечают специалистыПримечательно, что еще летом этого года аналитический центр RAND назвал сухопутные войска вооруженных сил РФ главной опасностью для американских военных и их ближайших союзников. Немногим позднее командующий ВВС США Джефф Харриган отметил, что силы НАТО и США готовы прорвать противовоздушную оборону на границе России в Калининградской области. Другие эксперты также утверждали, что в случае войны Россия может потерять этот регион, поскольку он в какой-то степени «оторван» от основной части страны.