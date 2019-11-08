Звезда "Дом-2" Виктория Романец удивлена слухам о расставании с Антоном Гусевым
Недавно в Сети появилась информация о том, что пара бывших участников проекта "Дом-2" Виктории Романец и Антона Гусева якобы распалась, что удивило Вику и она решила ответить хейтерам, что это не так.
Экс-участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев официально женаты. Вика зарабатывает на жизнь с помощью рекламы, а вот Антон и вовсе не работает, а ходит по телевизионным шоу.
В тоге в Сети начали активно говорить о том, что пара на грани развода, а Романец безработного супруга выгнала из дома. Однако Вику такая новость не на шутку удивила, и она решила ее опровергнуть.
Так, девушка написала своим недоброжелателям о том, что никакого расставания не было и они с Антоном все еще вместе. Большинство не любят Викторию Романец, ведь она увела Антона Гусева у Евгении Феофилактовой, и теперь маленький Даниэль растет без отца.
Экс-участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев официально женаты. Вика зарабатывает на жизнь с помощью рекламы, а вот Антон и вовсе не работает, а ходит по телевизионным шоу.
В тоге в Сети начали активно говорить о том, что пара на грани развода, а Романец безработного супруга выгнала из дома. Однако Вику такая новость не на шутку удивила, и она решила ее опровергнуть.
Так, девушка написала своим недоброжелателям о том, что никакого расставания не было и они с Антоном все еще вместе. Большинство не любят Викторию Романец, ведь она увела Антона Гусева у Евгении Феофилактовой, и теперь маленький Даниэль растет без отца.