Звезда "Дом-2" Виктория Романец удивлена слухам о расставании с Антоном Гусевым





Экс-участники скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец и Антон Гусев официально женаты. Вика зарабатывает на жизнь с помощью рекламы, а вот Антон и вовсе не работает, а ходит по телевизионным шоу.В тоге в Сети начали активно говорить о том, что пара на грани развода, а Романец безработного супруга выгнала из дома. Однако Вику такая новость не на шутку удивила, и она решила ее опровергнуть.Так, девушка написала своим недоброжелателям о том, что никакого расставания не было и они с Антоном все еще вместе. Большинство не любят Викторию Романец, ведь она увела Антона Гусева у Евгении Феофилактовой, и теперь маленький Даниэль растет без отца.