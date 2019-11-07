«Это табу»: Андрей Малахов рассказал Ксении Собчак, что тему секс-меньшинств нельзя освещать на ТВ





Во время разговора с Ксенией Собчак в программе "Осторожно, Собчак" Андрей Малахов отметил, что говорить на эту тему табу, хотя подобные люди есть как в провинции, так и в столице. По его словам, проблема уже обрела давно глобальный характер. Помимо этого, ведущий подчеркнул, что ранее на телевидении нельзя было говорить про СПИД, а также ВИЧ, но у него получилось в свое время выпустить такую программу, которая тронула зрителя. В ней принимала участие достаточно популярная певица Вера Брежнева.Так, Малахов отметил, что все же получил разрешение на освещение запретной темы, но теперь нужно суметь найти нормальных героев, и тогда в эфире появится программа на тему секс-меньшинств.