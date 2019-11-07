«Дом-2» преследует меня»: Телеведущая Ксения Собчак признала пожизненное клеймо

Светская львица отметила, что "Дом-2" ее словно преследует. Стоит ей только что-то где-то сделать не так, как сразу вспоминают проекте. Бесконечно напоминали о телестройке Ксении и во время избирательной компании. Тем не менее, Собчак подчеркивает, что быть ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" это совсем другая популярность, по которой она порой даже скучает.Стоит отметить, что в этом же выпуске своей авторской программы Ксения Собчак начала защищать Киру Майер, которая как выяснилось на жизнь зарабатывает эскорт услугами. Ксения подчеркнула, что какая бы профессия у человека не была, не стоило его оскорблять и унижать прилюдно.