ПСБ и «Мир» запустили онлайн-игру «Карта Мира»
ПСБ и «Мир» запустили для своих клиентов увлекательную онлайн-игру с ценными призами «Карта Мира». Приключение доступно для пользователей сайта www.game.privetmir.ru.
Путешествие по «Карте Мира» стартует с мини-игры. После прохождения первого тура, открываются новые уровни, локации от партнеров проекта и суперигра. За выполнение заданий участники получают виртуальные монеты. Еще по одной монете можно получить за каждые 50 рублей, потраченные на покупки по карте «Мир». Ценные призы предоставлены компаниями Sunlight, OneTwoTrip, Kari, ivi.ru, «Юлмарт». Победители суперигры смогут побороться за денежные вознаграждения и билеты на футбольный матч сборной России, пишет actualnews.org
«Мы хотим сделать карту «Мир» важной частью жизни россиян. Для популяризации национальной платежной системы мы предлагаем клиентам выгодные предложения и преимущества, а также экспериментируем с новым для нас форматом – общение с пользователями. Игры давно пользуются спросом в разных отраслях, поэтому мы решили предложить нашим клиентам не только тратить средства, но и интересно провести время», - рассказал Максим Лазырин, топ-менеджер платежной системы.
Даниил Ткач, глава Департамента клиентских отношений Промсвязьбанка, отметил, что ПСБ рад предоставить россиянам возможность оценить все преимущества карт «Мир». Уникальная игра станет отличным дополнением к программе лояльности, позволяющей получать 5% на остаток на счете или 10% кэшбека. Список участвующих в проекте банков опубликован на сайте https://privetmir.ru/game.
Путешествие по «Карте Мира» стартует с мини-игры. После прохождения первого тура, открываются новые уровни, локации от партнеров проекта и суперигра. За выполнение заданий участники получают виртуальные монеты. Еще по одной монете можно получить за каждые 50 рублей, потраченные на покупки по карте «Мир». Ценные призы предоставлены компаниями Sunlight, OneTwoTrip, Kari, ivi.ru, «Юлмарт». Победители суперигры смогут побороться за денежные вознаграждения и билеты на футбольный матч сборной России, пишет actualnews.org
«Мы хотим сделать карту «Мир» важной частью жизни россиян. Для популяризации национальной платежной системы мы предлагаем клиентам выгодные предложения и преимущества, а также экспериментируем с новым для нас форматом – общение с пользователями. Игры давно пользуются спросом в разных отраслях, поэтому мы решили предложить нашим клиентам не только тратить средства, но и интересно провести время», - рассказал Максим Лазырин, топ-менеджер платежной системы.
Даниил Ткач, глава Департамента клиентских отношений Промсвязьбанка, отметил, что ПСБ рад предоставить россиянам возможность оценить все преимущества карт «Мир». Уникальная игра станет отличным дополнением к программе лояльности, позволяющей получать 5% на остаток на счете или 10% кэшбека. Список участвующих в проекте банков опубликован на сайте https://privetmir.ru/game.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 17:12