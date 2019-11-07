Разработчики Су-57 делают ставку на сверхманевренность самолета
Разработчики новейшего российского истребителя Су-57 сделали ставку на сверхманевренность этой боевой машины, а также на ее оснащение автоматической системой вроде виртуального пилота. О важных технических особенностях и преимуществах новинки рассказал российский военный летчик Владимир Попов.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 пока еще не стал серийным, однако уже успел получить реальный боевой опыт. Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще весной текущего года отчитался об успешных испытаниях самолета в Сирии, которые длились всего два дня. «За этот период была выполнена программа испытаний, включая боевые тесты. Можно говорить, что все они прошли успешно», - подчеркнул министр, пишет «Слово и дело».
Кроме того, у Су-57 есть серьезные преимущества, которых лишены его предшественники и иностранные аналоги. К примеру, самолет оснащен функцией второй виртуального пилота, которая позволяет бортовой автоматике брать на себя большинство дополнительных задач и функций обслуживания, которыми пилоту во время воздушного боя заниматься некогда. Более того, на примере этой техники российские инженеры сделали еще один шаг к будущему переходу на полностью беспилотную боевую авиацию, приводит комментарий военного эксперта Алексея Леонкова издание «ПолитЭксперт».
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 пока еще не стал серийным, однако уже успел получить реальный боевой опыт. Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще весной текущего года отчитался об успешных испытаниях самолета в Сирии, которые длились всего два дня. «За этот период была выполнена программа испытаний, включая боевые тесты. Можно говорить, что все они прошли успешно», - подчеркнул министр, пишет «Слово и дело».
Кроме того, у Су-57 есть серьезные преимущества, которых лишены его предшественники и иностранные аналоги. К примеру, самолет оснащен функцией второй виртуального пилота, которая позволяет бортовой автоматике брать на себя большинство дополнительных задач и функций обслуживания, которыми пилоту во время воздушного боя заниматься некогда. Более того, на примере этой техники российские инженеры сделали еще один шаг к будущему переходу на полностью беспилотную боевую авиацию, приводит комментарий военного эксперта Алексея Леонкова издание «ПолитЭксперт».
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Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 18:12