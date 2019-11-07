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«Думала, умру»: Лера Кудрявцева сильно отравилась в Риме

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева во время визита в Италию серьезно отравилась. Супругу знаменитости Игорю Макарову даже пришлось спасать ее посреди ночи.
«Думала, умру»: Лера Кудрявцева сильно отравилась в Риме

Об этом неприятном происшествии Лера Кудрявцева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Как оказалось, звезда с супругом отправилась на несколько дней в столицу Италии. Во время этого путешествия пара охотно делилась с поклонниками новыми фото, показывая приглянувшиеся им местные достопримечательности. А в конце дня Кудрявцева и Макаров зашли в одно из местных кафе, чтобы поужинать. Вероятнее всего, одно из съеденных блюд было испорчено, поскольку ночью телеведущую пришлось спасать от отравления.

«Я чем-то отравилась вчера. Сами до сих пор не знаем, в чем причина. Печенье, виноград, паста, шоколад, пицца. Причем, пицца вряд ли могла вызвать такое, потому что в ней были лишь сыр, бризаоло и руккола. Но весь вечер меня так полоскало, мужу ночью пришлось бежать в аптеку за активированным углем. Думала, умру», - поделилась Кудрявцева своими переживаниями с подписчиками в социальной сети.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00

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