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Состояние "самолетов судного дня" США вызывают опасения у экспертов

Некоторые модели Boeing E-4B Nightwatch США сейчас находятся в ремонте. У экспертов же возникают опасения насчет состояния других "самолетов судного дня".

Самолеты E-4B Nightwatch, которые позволили бы президенту США скрыться в случае ядерной войны, служа таким образом "мобильным Пентагоном" для министров обороны, оказались изношены. Такую оценку дали исследования военных экспертов. Так называемые "самолеты cудного дня", которые включают четыре E-4B ВВС и E-6B "Меркурий", находятся в эксплуатации еще с 1970 годов и, скорее всего, смогут летать лишь до 2020-х . Чтобы не повреждать устаревшую технику, высший офицерский состав вынужден использовать другие транспортные средства для перелета по стране.

Несколько самолетов сейчас находятся в ремонте, чтобы гарантировать возможность совершения вышеупомянутой миссии хотя бы до следующего десятилетия. Обновления и техническое обслуживание включают авионику, электропроводку, коммуникационное оборудование и другие компоненты для работоспособности платформы. Военно-воздушные силы США неназвали число обновляемых самолетов из-за государственной тайны. Все же, несколько недель назад один из самолетов E-6B приземлился после столкновения с птицей, в результате чего был нанесен ущерб в 2 миллиона долларов. А вот в марте 2019 года другой военный лайнер совершил вынужденную посадку в результате пожара на борту.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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