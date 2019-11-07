Ученые: При профилактике рака поможет ежедневное употребление шоколада





Ученые из итальянского Университета Бари сообщили о невероятном свойстве какаосодержащих продуктов. Последние результаты исследований показывают, что темный шоколад способен снизить риск развития онкологий. Всего лишь 20 граммов кондитерского изделия при ежедневном употреблении подавляюще воздействуют на воспаления в организме. Это позволяет не только снизить скорость распространения раковых клеток, но и предоставить профилактический эффект.Доктор Антонио Мушкет говорит, что лишь продукция с низким содержанием сахара и высокой концентрацией полифенолов может способствовать защите от хронических воспалений. Это относится исключительно к темным и качественным сортам без добавок молока, ароматизаторов и подсластителей. Кроме прочего, эта сладость является отличным средством для укрепления сердечно-сосудистой системы. Все же рекомендуется воздержаться от чрезмерного количества, поскольку продукт содержит много калорий.