Ученые планируют бороться с раком при помощи редактирования генов





Первая фаза испытаний прошла в одной из больниц Кливленда, где медики отредактировали гены иммунных клеток инструментом CRISPR. Как передает портал Medicalxpress, в результате проведенной процедуры были удалены три гена, а также один, наоборот, добавлен. В клинических тестированиях приняли участие три онкобольных пациента. В результате изменений ученые намереваются добиться самостоятельности от иммунной системы, чтобы она распознавала злокачественные клетки и атаковала их. Планируется провести подобные тесты при участии 15 добровольцев.На данный момент один из трех пациентов демонстрирует ухудшение состояния. Все три гражданина неудачно прошли курсы стандартного лечения и имеют низкие шансы на выздоровление. Ученые подчеркивают, что процедура позволит лишь вносить изменения в клетки иммунной системы так, чтобы она начала борьбу своими силами.