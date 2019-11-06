Путин высказался о готовности России подтолкнуть мир к разоружению
Владимир Путин выразил готовность подтолкнуть весь мир к процессу разоружения. Президент сделал такое заявление в рамках мероприятия по представлению кандидатов на высокие должности в Кремле.
Путин отметил, РФ не намеревается останавливать развитие в оборонной отрасли. Как передает “Слово и Дело”, потенциал российской армии будет наращиваться, в частности, разрабатываются системы гиперзвукового, лазерного и другого инновационного вооружения. Глава государства подчеркнул, что это не является угрозой со стороны России, поскольку страна поддерживает процесс разоружения во всем мире.
Путин также считает, что развитию страны способствует население, поскольку сплоченность граждан гарантирует успех. Президент напомнил, что важно беречь приверженность мировым ценностям и растить взаимоуважение между представителями разных национальностей, передает argumenti.ru.
Путин отметил, РФ не намеревается останавливать развитие в оборонной отрасли. Как передает “Слово и Дело”, потенциал российской армии будет наращиваться, в частности, разрабатываются системы гиперзвукового, лазерного и другого инновационного вооружения. Глава государства подчеркнул, что это не является угрозой со стороны России, поскольку страна поддерживает процесс разоружения во всем мире.
Путин также считает, что развитию страны способствует население, поскольку сплоченность граждан гарантирует успех. Президент напомнил, что важно беречь приверженность мировым ценностям и растить взаимоуважение между представителями разных национальностей, передает argumenti.ru.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:08