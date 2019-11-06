СКР рассказал об опасности угарного газа и как от него не пострадать





Желание согреть себя заставляет человека принимать не всегда правильные и продуманные решения, способные стоить ему не только здоровья, но и жизни. В многоквартирных домах, оставшихся без отопления, люди пытаются согреться с помощью включения газовых печей. В такой ситуации существует вероятность отравиться угарным газом в том случае, если в помещении отсутствует качественная вентиляция.Отдельная категория случаев, отмеченная СКР – это печи в домах. Многие люди допускают серьезную ошибку, подвергающую их жизни риску. Человек может рано закрыть заслонку, посчитав, что горение закончилось. Если это не так, то угарный газ перестанет уходить в дымоход и начнет просачиваться в помещение. Закрывать заслонку можно только после того, как дрова или уголь полностью сгорят.Угарным газом могут отправиться и невнимательные автомобилисты. Нередко встречаются случаи, когда человек надолго оставляет заведенную машину в гараже без нормальной вентиляции. В таком случае отравление продуктами горения может произойти очень быстро. То же самое касается горелок, применяемых для согревания во время походов. Их нельзя использовать в закрытых палатках.