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СКР рассказал об опасности угарного газа и как от него не пострадать

Следственный комитет России (СКР) нередко расследует разные случаи, часто летальные, связанные с отравлением от угарного газа. Представители ведомства рассказали об основных ошибках людей и поделились советами, как от него не пострадать.
СКР рассказал об опасности угарного газа и как от него не пострадать

Желание согреть себя заставляет человека принимать не всегда правильные и продуманные решения, способные стоить ему не только здоровья, но и жизни. В многоквартирных домах, оставшихся без отопления, люди пытаются согреться с помощью включения газовых печей. В такой ситуации существует вероятность отравиться угарным газом в том случае, если в помещении отсутствует качественная вентиляция.

Отдельная категория случаев, отмеченная СКР – это печи в домах. Многие люди допускают серьезную ошибку, подвергающую их жизни риску. Человек может рано закрыть заслонку, посчитав, что горение закончилось. Если это не так, то угарный газ перестанет уходить в дымоход и начнет просачиваться в помещение. Закрывать заслонку можно только после того, как дрова или уголь полностью сгорят.

Угарным газом могут отправиться и невнимательные автомобилисты. Нередко встречаются случаи, когда человек надолго оставляет заведенную машину в гараже без нормальной вентиляции. В таком случае отравление продуктами горения может произойти очень быстро. То же самое касается горелок, применяемых для согревания во время походов. Их нельзя использовать в закрытых палатках.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:05

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