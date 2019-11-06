Экс-участница Дом-2 Маргарита Агибалова рассказала про жизнь на Кипре

В своем личном аккаунте Instagram Маргарита показала дом, который вот-вот станет наполнен детским смехом. Рядом с домом расположен бассейн, где семья сможет, судя по-всему, весело проводить время. На Кипре дети экс-участницы продолжают и обучение. Так, старший сын Митя ходит в частную школу, где обучение проходит на английском языке, а дочь - в детский сад.Помимо этого, Маргарита Агибалова посвящает время себе своим увлечениям. Она выращивает прекрасные цветы в саду, а иногда даже пишет картины.Стоит отметить, что несмотря на бумажную волокиту Рита и вся ее семья остались довольны, что решились переехать жить в другую страну.