Экс-участница Дом-2 Маргарита Агибалова рассказала про жизнь на Кипре
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Агибалова переехала жить на Кипр всего-то полгода назад. Этот переезд не был спонтанным, о нем Рита и Павел мечтали очень давно и готовились к такому событию, как говорится, основательно. Спустя 6 месяцев после осуществления мечты девушка рассказала о своей жизни.
В своем личном аккаунте Instagram Маргарита показала дом, который вот-вот станет наполнен детским смехом. Рядом с домом расположен бассейн, где семья сможет, судя по-всему, весело проводить время. На Кипре дети экс-участницы продолжают и обучение. Так, старший сын Митя ходит в частную школу, где обучение проходит на английском языке, а дочь - в детский сад.
Помимо этого, Маргарита Агибалова посвящает время себе своим увлечениям. Она выращивает прекрасные цветы в саду, а иногда даже пишет картины.
Стоит отметить, что несмотря на бумажную волокиту Рита и вся ее семья остались довольны, что решились переехать жить в другую страну.
В своем личном аккаунте Instagram Маргарита показала дом, который вот-вот станет наполнен детским смехом. Рядом с домом расположен бассейн, где семья сможет, судя по-всему, весело проводить время. На Кипре дети экс-участницы продолжают и обучение. Так, старший сын Митя ходит в частную школу, где обучение проходит на английском языке, а дочь - в детский сад.
Помимо этого, Маргарита Агибалова посвящает время себе своим увлечениям. Она выращивает прекрасные цветы в саду, а иногда даже пишет картины.
Стоит отметить, что несмотря на бумажную волокиту Рита и вся ее семья остались довольны, что решились переехать жить в другую страну.