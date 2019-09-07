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Какао может способствовать укреплению иммунитета

В результате исследования эксперты выяснили полезные свойства какао. Как оказалось, этот порошок не только способствует укреплению иммунитета, но и в целом хорошо влияет на здоровье.
Какао может способствовать укреплению иммунитета

Поскольку уже скоро может начаться сезон вирусных недугов, врачи советуют добавить в свой рацион какао, ведь он имеет большое количество разных полезных веществ вроде витамина D, являющегося редким. С его помощью организм противостоит болезням, которые распространяются воздушно-капельным путём. Медики провели дальнейшие исследования с целью выяснения его положительных свойств.

Какао является источником энергии при борьбе с простудными недугами. Как известно, продукт содержится и в шоколаде, который тоже можно добавить в ежедневный рацион. В заключение эксперты добавили, что какао повысит усидчивость у детей, а это поможет им сконцентрироваться во время учебы в школе.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:21

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