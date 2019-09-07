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Ученые назвали полезные и вредные продукты при гипертиреозе

Гипертиреоз заставляет любого человека следить за своей диетой, ведь в противном случае его состояние может значительно ухудшиться. Ученые назвали полезные и вредные продукты при этом заболевании, о которых должен знать каждый.
Ученые назвали полезные и вредные продукты при гипертиреозе

Правильное питание не способно вылечить человека от гипертиреоза, однако рацион может как улучшить, так и ухудшить протекание болезни. Людям с таким диагнозом нужно употреблять в пищу продукты с низким содержанием йода, так как это положительно скажется на работе щитовидной железы. Среди них: чай и черный кофе, яичный белок, овощи и фрукты, растительные масла, несоленые орехи, говядина, курица, индейка, телятина и баранина.

Ученые советуют людям, больным гипертиреозом, отдавать предпочтение еде с содержанием селена: бразильский орех, тунец, палтус, креветки, макароны и злаки, рис, творог, овсяная каша и шпинат. То же самое касается продуктов, богатых железом: изюм, устрицы, рыба, белая и черная фасоль, темный шоколад, чечевица, свинина и тофу. Не стоит забывать и про кальций, и про витамин D: сыр, молоко, йогурт, сардины, лосось, листовая капуста и брокколи. В рационе также должна быть куркума и зеленый перец чили.

При гипертиреозе стоит избегать богатые йодом продукты: пищу с красителями, водоросли и моллюски. Из рациона лучше исключить сою и все ее производные. Продукты с глютеном также лучше не употреблять, даже если он усваивается организмом. И последний совет – избегать кофеина.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:56

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