Ученые назвали полезные и вредные продукты при гипертиреозе





Правильное питание не способно вылечить человека от гипертиреоза, однако рацион может как улучшить, так и ухудшить протекание болезни. Людям с таким диагнозом нужно употреблять в пищу продукты с низким содержанием йода, так как это положительно скажется на работе щитовидной железы. Среди них: чай и черный кофе, яичный белок, овощи и фрукты, растительные масла, несоленые орехи, говядина, курица, индейка, телятина и баранина.Ученые советуют людям, больным гипертиреозом, отдавать предпочтение еде с содержанием селена: бразильский орех, тунец, палтус, креветки, макароны и злаки, рис, творог, овсяная каша и шпинат. То же самое касается продуктов, богатых железом: изюм, устрицы, рыба, белая и черная фасоль, темный шоколад, чечевица, свинина и тофу. Не стоит забывать и про кальций, и про витамин D: сыр, молоко, йогурт, сардины, лосось, листовая капуста и брокколи. В рационе также должна быть куркума и зеленый перец чили.При гипертиреозе стоит избегать богатые йодом продукты: пищу с красителями, водоросли и моллюски. Из рациона лучше исключить сою и все ее производные. Продукты с глютеном также лучше не употреблять, даже если он усваивается организмом. И последний совет – избегать кофеина.