Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и красоты
Ученые назвали 5 продуктов необходимых для продления женской молодости и красоты. Специалисты настоятельно рекомендуют включить их в рацион тем, кто уже перешагнул 40-летний рубеж.
Первое место списка из 5 продуктов, способствующих омоложению организма, заняло авокадо. Плод содержит большое количество витаминов и минералов, которые благотворно влияют на все системы в целом, а также, не смотря на высокую калорийность, с помощью легкоусвояемых мононенасыщенных жиров способствует похудению. Кроме того, авокадо уменьшает ощущение усталости и сонливости, хорошо влияет на состояние кожи, волос и ногтей, дает заряд энергии не хуже, чем кофе.
Следующим «омолаживающим» продуктом является брокколи. Эта спаржевая капуста не только снижает холестерин, препятствует возникновению рака, благотворно влияет на здоровье тех, кто страдает от ожирения и диабета второго типа, но и дает эффект детоксикации, полезна для сохранения зрения, а также замедляет старение кожи.
Фасоль способствует нормализации гормонального фона, что крайне актуально для женщин, которые стоят на пороге менопаузы. Кроме того, она улучшает пищеварение и выводит токсические вещества и радионуклиды, что хорошо сказывается и на здоровье, и на внешности.
Замыкают список продуктов, необходимых для продления молодости и красоты тех, кто уже перешагнул 40-летний рубеж, шоколад и чеснок. Ученые утверждают, что ежедневное употребление небольшого количества черного шоколада защищает кожу от негативного влияния солнечных лучей и предотвращает возникновение морщин. Чеснок же, по мнению специалистов, способен давать отличный эффект в борьбе с целлюлитом и избавлению от токсинов.
Первое место списка из 5 продуктов, способствующих омоложению организма, заняло авокадо. Плод содержит большое количество витаминов и минералов, которые благотворно влияют на все системы в целом, а также, не смотря на высокую калорийность, с помощью легкоусвояемых мононенасыщенных жиров способствует похудению. Кроме того, авокадо уменьшает ощущение усталости и сонливости, хорошо влияет на состояние кожи, волос и ногтей, дает заряд энергии не хуже, чем кофе.
Следующим «омолаживающим» продуктом является брокколи. Эта спаржевая капуста не только снижает холестерин, препятствует возникновению рака, благотворно влияет на здоровье тех, кто страдает от ожирения и диабета второго типа, но и дает эффект детоксикации, полезна для сохранения зрения, а также замедляет старение кожи.
Фасоль способствует нормализации гормонального фона, что крайне актуально для женщин, которые стоят на пороге менопаузы. Кроме того, она улучшает пищеварение и выводит токсические вещества и радионуклиды, что хорошо сказывается и на здоровье, и на внешности.
Замыкают список продуктов, необходимых для продления молодости и красоты тех, кто уже перешагнул 40-летний рубеж, шоколад и чеснок. Ученые утверждают, что ежедневное употребление небольшого количества черного шоколада защищает кожу от негативного влияния солнечных лучей и предотвращает возникновение морщин. Чеснок же, по мнению специалистов, способен давать отличный эффект в борьбе с целлюлитом и избавлению от токсинов.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:56