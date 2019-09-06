Ученые назвали 5 продуктов для продления женской молодости и красоты





Первое место списка из 5 продуктов, способствующих омоложению организма, заняло авокадо. Плод содержит большое количество витаминов и минералов, которые благотворно влияют на все системы в целом, а также, не смотря на высокую калорийность, с помощью легкоусвояемых мононенасыщенных жиров способствует похудению. Кроме того, авокадо уменьшает ощущение усталости и сонливости, хорошо влияет на состояние кожи, волос и ногтей, дает заряд энергии не хуже, чем кофе.Следующим «омолаживающим» продуктом является брокколи. Эта спаржевая капуста не только снижает холестерин, препятствует возникновению рака, благотворно влияет на здоровье тех, кто страдает от ожирения и диабета второго типа, но и дает эффект детоксикации, полезна для сохранения зрения, а также замедляет старение кожи.Фасоль способствует нормализации гормонального фона, что крайне актуально для женщин, которые стоят на пороге менопаузы. Кроме того, она улучшает пищеварение и выводит токсические вещества и радионуклиды, что хорошо сказывается и на здоровье, и на внешности.Замыкают список продуктов, необходимых для продления молодости и красоты тех, кто уже перешагнул 40-летний рубеж, шоколад и чеснок. Ученые утверждают, что ежедневное употребление небольшого количества черного шоколада защищает кожу от негативного влияния солнечных лучей и предотвращает возникновение морщин. Чеснок же, по мнению специалистов, способен давать отличный эффект в борьбе с целлюлитом и избавлению от токсинов.