Россиян предупредили о риске роста цен на продукцию из-за новых штрафов





В начале августа Минпромторг опубликовал проект, предполагающий введение ответственности за производство и реализацию продукции, не соответствующей техническим регламентам. Его главной целью является борьба с угрозой для здоровья и безопасности людей. Согласно предложениям, будут введены штрафы как для производителей такой еды, так и для продавцов. Их размер составит 3% от всего оборота компании, но не менее 2 млн рублей. Учитываться будут продажи предприятия в последний год. Также сообщается, что в некоторых случаях возможен вариант полной остановки производства на конкретном заводе.Представители крупных сетей сразу заявили о том, что введение таких правил приведет к увеличению цен на всю продукцию. Их представители подготовили соответствующее заявление и разослали его министру промышленности и торговли Денису Мантурову, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко. Оно уже находится у чиновников, его будут рассматривать до 27 сентября.Если данное обращение представителей крупных торговых сетей не будет принято во внимание, то тогда новый закон начнет действовать с марта 2021 года.