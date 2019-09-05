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Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом ноги

Британка поучаствовала в полумарафоне и пожаловалась медикам на боль в ноге. Врачи осмотрели пациентку, диагностировали травму подколенного сухожилия и отправили ее домой, но вскоре она умерла из-за того, что у нее не заметили перелом ноги.
Британка умерла из-за того, что врачи не заметили у нее перелом ноги

Женщине выписали обычные обезболивающие и посоветовали дать ноге отдохнуть. Ей также рекомендовали использовать костыли для уменьшения нагрузки. Спустя неделю самочувствие 39-летней британки только ухудшилось, поэтому ее супруг потребовал провести новое обследование. Потребовалось несколько попыток, чтобы установить, что у женщины была не травма подколенного сухожилия, а перелом бедра. Ее срочно отправили на операцию, но уже было поздно – она скончалась на операционном столе.

Вскрытие показало, что причиной смерти британки был именно перелом ноги. Его игнорирование привело к образованию тромбоэмболии легочной артерии и тромбозу глубоких вен. Сейчас по факту смерти 39-летней женщины ведется полицейское расследование. Муж погибшей отмечает, что до марафона она была абсолютно здоровой. К мероприятию она готовилась 3 месяца, в чем ей помогал супруг. За это время у нее не было никаких проблем с самочувствием, не считая нервозности перед началом забега.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:53

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