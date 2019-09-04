Участница проекта "Дом-2" Александра Черно рассказала о своих грандиозных планах
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно строит грандиозные планы, несмотря на то, что не может отдать долги. На этот раз супруга Иосифа Оганесяна решила сделать из него звезду и выступить в качестве продюсера.
После провалившихся планов по похудению участница проекта "Дом-2" Александра Черно озвучила новые цели. Несмотря на то, что супруга Иосифа Оганесяна должна своим подругам несколько миллионов рублей, она, видимо, об этом не беспокоится. В ближайшее время девушка намерена сделать из своего мужа звезду и выступить в роли его продюсера.
Пока непонятно, каким именно образом Александра Черно поможет Иосифу Оганесяну добиться звездной славы и известности, но сама проектантка пообещала поделиться первыми успехами уже в скором времени.
После провалившихся планов по похудению участница проекта "Дом-2" Александра Черно озвучила новые цели. Несмотря на то, что супруга Иосифа Оганесяна должна своим подругам несколько миллионов рублей, она, видимо, об этом не беспокоится. В ближайшее время девушка намерена сделать из своего мужа звезду и выступить в роли его продюсера.
Пока непонятно, каким именно образом Александра Черно поможет Иосифу Оганесяну добиться звездной славы и известности, но сама проектантка пообещала поделиться первыми успехами уже в скором времени.