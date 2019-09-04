Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин задумался о неприязненном отношении людей к нему

Этим вопросом продюсер задался на своей страничке в социальной сети Instagram, опубликовав забавное фото с обезьяной. В результате в почти шуточной манере Андрей Разин написал, что больше всего ему сложно понять, почему люди так сильно его не любят., - иронично подметил Разин.Поклонники решили поддержать продюсера и в комментариях оставили ему массу приятных отзывов. Называли Разина и самым лучшим в мире человеком, и признавались в любви, и даже утверждали, что лишь однажды увидев его, сразу поняли, кто самый лучший на свете человек.Напомним, в последнее время у продюсера наметился разлад в отношениях с его подопечным и солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. В результате этого творческого конфликта Андрей Разин лишил певца права исполнять все популярные хиты группы, оставив лишь некоторые наименее известные песни.