Влад Топалов продемонстрировал "мощное гитарное лицо"
В своем Instagram-аккаунте Влад Топалов опубликовал новый ролик, на котором продемонстрировал "мощное гитарное лицо". На видео певец исполнил песню "Орел или Решка", которую написал специально для своей супруги Регины Тодоренко.
Влад Топалов активно пользуется социальными сетями. Сегодня исполнитель решил поделиться с фанатами в Instagram новым роликом. На кадрах знаменитый певец играет на гитаре и поет песню "Орел или Решка". Данную композицию он подарил своей возлюбленной Регине Тодоренко на день рождения. В комментарии Топалов просто пожелал своим подписчикам хорошего дня и написал: "Мощное гитарное лицо".
Подписчики отметили, что под гитару композиция звучит еще лучше. Также фанаты поблагодарили Влада Топалова за поднятое настроение. Многие пришли к выводу, что исполнитель скучает за своей женой, которая отдыхает в Одессе вместе с их сыном. Видео продолжает набирать обороты, его уже просмотрели более 10 000 пользователей Сети.
Влад Топалов активно пользуется социальными сетями. Сегодня исполнитель решил поделиться с фанатами в Instagram новым роликом. На кадрах знаменитый певец играет на гитаре и поет песню "Орел или Решка". Данную композицию он подарил своей возлюбленной Регине Тодоренко на день рождения. В комментарии Топалов просто пожелал своим подписчикам хорошего дня и написал: "Мощное гитарное лицо".
Подписчики отметили, что под гитару композиция звучит еще лучше. Также фанаты поблагодарили Влада Топалова за поднятое настроение. Многие пришли к выводу, что исполнитель скучает за своей женой, которая отдыхает в Одессе вместе с их сыном. Видео продолжает набирать обороты, его уже просмотрели более 10 000 пользователей Сети.