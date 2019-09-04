Влад Топалов продемонстрировал "мощное гитарное лицо"

Влад Топалов активно пользуется социальными сетями. Сегодня исполнитель решил поделиться с фанатами в Instagram новым роликом. На кадрах знаменитый певец играет на гитаре и поет песню "Орел или Решка". Данную композицию он подарил своей возлюбленной Регине Тодоренко на день рождения. В комментарии Топалов просто пожелал своим подписчикам хорошего дня и написал: "Мощное гитарное лицо".Подписчики отметили, что под гитару композиция звучит еще лучше. Также фанаты поблагодарили Влада Топалова за поднятое настроение. Многие пришли к выводу, что исполнитель скучает за своей женой, которая отдыхает в Одессе вместе с их сыном. Видео продолжает набирать обороты, его уже просмотрели более 10 000 пользователей Сети.