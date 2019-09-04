Светлана Хоркина готовится второй раз стать мамой





Примечательно, что, решив посетить громкую кинопремьеру, знаменитая спортсменка старательно избегала объективов корреспондентов, чрезмерного внимания к своей персоне и общения с представителями СМИ. Впрочем, подобное поведение, как стало заметно сразу, было вызвано тем, что 40-летняя Хоркина находится в положении. Как пишет «Комсомолка», в скором времени олимпийская чемпионка станет мамой во второй раз. А вот на премьере нового фильма гимнастка побывала в тесном семейном кругу с мужем Олегом Кочневым и сыном Святославом.Стоит напомнить, что еще около двух лет тому назад Светлана Хоркина впервые призналась, что хотела бы родить второго ребенка. Тогда же она отмечала, что безразлична к полу малыша, поскольку готова заставить работать над собой и трудиться на благо родины как сына, так и дочь.