Названы 8 болезней, от которых защитит шоколад





Так, отмечается, что употреблять шоколад очень важно с наступлением осеннего сезона, поскольку в этот период он защитит человека от хандры и депрессии. Давно известно, что шоколад провоцирует выработку эндорфина, который принято называть «гормоном счастья», попутно снижая уровень стрессового гормона кортизола. Но самое главное, шоколад, как выяснилось, способен обеспечить эффективную защиту от инфаркта и инсульта. Благодаря высокому содержанию в этом продукте флавоноидов, он способствует оздоровлению сосудов и улучшает кровообращение головного мозга. Этот эффект, подчеркивают эксперты, был доказан экспериментальным путем.Кроме того, ограниченное потребление шоколада обеспечивает организму еще и высокую степень защиты от развития сахарного диабета, поскольку содержащиеся в его составе вещества способствуют нормализации работы поджелудочной железы. А вот ученым из Испании удалось выяснить, что темный шоколад также будет весьма полезен при разного рода заболеваниях печени. Эта сладость богата антиоксидантами, которые снижают уровень повреждения клеток печени и предотвращают резкие перепады давления во внутренних сосудах этого органа.