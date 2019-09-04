АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
EUR 73.20 USD 66.91
Курс валют на 04.09.2019

Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?»

Выпускник скандально известного телешоу «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов нелицеприятно высказался в адрес белорусского, украинского и российского теле- и радиоведущего Дмитрия Шепелева. А все из-за недавнего эфира телепередачи «На самом деле», после которой писатель резко высказался в адрес Дианы Шурыгиной.
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?»

Не секрет, что телепрограмма «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в последнее время все чаще попадает под критику телезрителей. По словам большинства фанатов, в эфир начали выходить достаточно «грязные» истории, большинство из которых явно были выдуманы.

Накануне Шепелев у себя на страничке в Instagram признался, что не имеет никакого отношения к серии о Диане Шурыгиной, а также разделил мнение тех, кто называет ее девушкой легкого поведения. Какой неожиданностью стало, когда на комментарии Дмитрия отреагировал Май Абрикосов.

«Честно говоря, не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?» - написал экс-участник в личном микроблоге.


По словам Абрикосова, он не видит в Шепелеве чего-то выдающегося. А после того, как Май узнал, как в действительности ведущий относиться к родственникам некогда любимой женщины, он и вовсе разочаровался в Дмитрии.

Более того, в своем свежем посте Абрикосов обратился к генеральному директору Первого канала, которого призвал обратить внимание на поведение Шепелева. Май считает неправильным, что Дмитрий позволяет себе оскорблять своих героев в соцсетях.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Очередное обновление Firefox позволит снизить энергопотребление устройств на MacOS в три…
Микелла Абрамова записала каверы на песни Билли…
Названы 8 болезней, от которых защитит…
Алла Пугачева: "Обожаю солнце, но оно мне…
«Урал» представил в Москве бескапотный…
Мусорные реформы, Омск: открытие первого мусоросортировочного…
Звезды «Дома-2» Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова празднуют полгода…
Марина Газманова предоставила поклонникам отчет о поездке в…
В России создадут сверхзвуковой…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий…
Мария Голубкина призналась, что мать воспитывала ее до 45…
Nikon готовится представить профессиональную камеру…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный…
Названы 5 лучших продуктов с антиоксидантами для…
Виктория Лопырева рассказала о травле из-за романа с Игорем…
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых…
Мантуров раскрыл планы по продаже автомобилей…
Андрей Григорьев-Аполлонов после развода с женой: «Лучше пойду на…
Владельцы электромобилей Tesla застряли в машинах из-за сбоя в мобильном…
Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов впервые стал…
Американские синоптики показали видео полета через эпицентр урагана…
Ученые доказали, что люди с татуировками более…
Опубликованы фотографии обновленного…
Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск появления…
Анджелина Джоли разочаровала фанатов грязными…
Ученые: Вакцины от гриппа полезны…
Создан простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета…
Певица Нюша требует возвращения солнечного…
В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре…
Наращивание ресниц может привести к опасным…
Специалистами были опровергнуты мифы о разуме…
Ирина Безрукова заявила, что последние годы спит по четыре часа в…
Валерий Тодоровской прокомментировал грядущую моду на 90-е…
Странное фото Бориса Корчевникова спровоцировало слухи о его…
Возвратившиеся на «Дом-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон признались, что были в отпуске и не планировали покидать…
Микки Рурка перестали узнавать после очередной пластической…
Новый участник проекта "Дом-2" Артурс Мелленсбергс устроил пьяные эротические танцы на…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко сосватал Юлию Белую новеньким…
В московском СИЗО сыграли свадьбу между девушкой и…
«Армата» превзойдет американский «Абрамс» благодаря…
Просмотреть все новости