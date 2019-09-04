Звезда «Дома-2» Май Абрикосов: «Не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?»
Выпускник скандально известного телешоу «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов нелицеприятно высказался в адрес белорусского, украинского и российского теле- и радиоведущего Дмитрия Шепелева. А все из-за недавнего эфира телепередачи «На самом деле», после которой писатель резко высказался в адрес Дианы Шурыгиной.
Не секрет, что телепрограмма «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в последнее время все чаще попадает под критику телезрителей. По словам большинства фанатов, в эфир начали выходить достаточно «грязные» истории, большинство из которых явно были выдуманы.
Накануне Шепелев у себя на страничке в Instagram признался, что не имеет никакого отношения к серии о Диане Шурыгиной, а также разделил мнение тех, кто называет ее девушкой легкого поведения. Какой неожиданностью стало, когда на комментарии Дмитрия отреагировал Май Абрикосов.
По словам Абрикосова, он не видит в Шепелеве чего-то выдающегося. А после того, как Май узнал, как в действительности ведущий относиться к родственникам некогда любимой женщины, он и вовсе разочаровался в Дмитрии.
Более того, в своем свежем посте Абрикосов обратился к генеральному директору Первого канала, которого призвал обратить внимание на поведение Шепелева. Май считает неправильным, что Дмитрий позволяет себе оскорблять своих героев в соцсетях.
Не секрет, что телепрограмма «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым в последнее время все чаще попадает под критику телезрителей. По словам большинства фанатов, в эфир начали выходить достаточно «грязные» истории, большинство из которых явно были выдуманы.
Накануне Шепелев у себя на страничке в Instagram признался, что не имеет никакого отношения к серии о Диане Шурыгиной, а также разделил мнение тех, кто называет ее девушкой легкого поведения. Какой неожиданностью стало, когда на комментарии Дмитрия отреагировал Май Абрикосов.
«Честно говоря, не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?» - написал экс-участник в личном микроблоге.
По словам Абрикосова, он не видит в Шепелеве чего-то выдающегося. А после того, как Май узнал, как в действительности ведущий относиться к родственникам некогда любимой женщины, он и вовсе разочаровался в Дмитрии.
Более того, в своем свежем посте Абрикосов обратился к генеральному директору Первого канала, которого призвал обратить внимание на поведение Шепелева. Май считает неправильным, что Дмитрий позволяет себе оскорблять своих героев в соцсетях.