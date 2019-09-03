Участницу проекта "Дом-2" Алену Савкину раскритиковали за грязные носки





После того, как проект "Дом-2" покинула мать Алены Савкиной Татьяна Владимировна, няню для маленького сына проектантки Богдана, по мнению поклонников, заменил новый избранник девушки Роман Макеев. Он успевает не только следить за маленьким ребенком, но и готовить еду для возлюбленной.Недавно в Сети появились снимки, где видно, что Алена Савкина ходит по дому в грязных носках, что значит, там давно не убирались и не мыли полы. Фанаты не смогли стерпеть и в очередной раз обрушились на участницу проекта "Дом-2" с критикой за такое поведение.