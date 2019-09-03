В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета



В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 вересня 2019 р.

Отмечается, что в инцидент угодили пустой борт компании Royal Flight, а таже готовящийся к вылету с пассажирами по рейсу Москва-Пекин авиалайнер компании «Аэрофлот». Самолеты якобы зацепились крыльями, в результате чего получили незначительные механические повреждения.В сообщениях экстренных служб столичной воздушной гавани также подчеркивается, что пострадавших в этом инциденте зафиксировано не было. Кроме того, все пассажиры поврежденного борта компании «Аэрофлот» были оперативно выведены из салона самолета. Сейчас представители перевозчика заняты подготовкой для пассажиров резервного борта.