В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
Сегодня днем в московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием двух авиалайнеров. Как сообщают источники, самолеты не поделили полосу, в результате чего между ними произошло столкновение.
Отмечается, что в инцидент угодили пустой борт компании Royal Flight, а таже готовящийся к вылету с пассажирами по рейсу Москва-Пекин авиалайнер компании «Аэрофлот». Самолеты якобы зацепились крыльями, в результате чего получили незначительные механические повреждения.
В сообщениях экстренных служб столичной воздушной гавани также подчеркивается, что пострадавших в этом инциденте зафиксировано не было. Кроме того, все пассажиры поврежденного борта компании «Аэрофлот» были оперативно выведены из салона самолета. Сейчас представители перевозчика заняты подготовкой для пассажиров резервного борта.
Отмечается, что в инцидент угодили пустой борт компании Royal Flight, а таже готовящийся к вылету с пассажирами по рейсу Москва-Пекин авиалайнер компании «Аэрофлот». Самолеты якобы зацепились крыльями, в результате чего получили незначительные механические повреждения.
В сообщениях экстренных служб столичной воздушной гавани также подчеркивается, что пострадавших в этом инциденте зафиксировано не было. Кроме того, все пассажиры поврежденного борта компании «Аэрофлот» были оперативно выведены из салона самолета. Сейчас представители перевозчика заняты подготовкой для пассажиров резервного борта.
В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.— People in aviation (@people_aviation) 3 вересня 2019 р.
Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:07