В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре НЛО





По словам автора ролика, это видео было снято 29 августа примерно в семь часов вечера по местному времени в окрестностях деревни Хувен. В тот вечер мужчина выглянул в окно и сразу же обратил внимание, что в небе парит воздушный шар. Присмотревшись снова, голландец заметил, что рядом с аэростатом летают еще четыре загадочных светящихся объекта. Очевидец схватил камеру и принялся снимать происходящее.«Судя по всему, НЛО используют такие возможности для наблюдения за людьми на воздушном шаре или чтобы окончательно раскрыть свое существование. Пришельцы всегда стараются исследовать буквально все, что попадает в их поле зрения. А к воздушному шару и другой летающей технике они проявляют наибольший интерес, поскольку это технологии людей, которые нужно отсканировать, классифицировать и записать», - утверждает уфолог.Уоринг также обратил внимание на то, что все четыре летающих объекта на этом видео наклонены в одну сторону, отметив, что пилоты находятся внутри наклона, а потому ничего не замечают. «Это на самом деле инопланетяне», - резюмировал уфолог.