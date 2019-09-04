В небе над Нидерландами сняли на видео сразу четыре НЛО
В небе над одним из городов Нидерландов местные жители заметили в небе сразу четыре загадочных летающих объекта, похожих на НЛО. Позднее снятое очевидцами видео было размещено на сайте известного тайваньского уфолога Скотта Уоринга.
По словам автора ролика, это видео было снято 29 августа примерно в семь часов вечера по местному времени в окрестностях деревни Хувен. В тот вечер мужчина выглянул в окно и сразу же обратил внимание, что в небе парит воздушный шар. Присмотревшись снова, голландец заметил, что рядом с аэростатом летают еще четыре загадочных светящихся объекта. Очевидец схватил камеру и принялся снимать происходящее.
«Судя по всему, НЛО используют такие возможности для наблюдения за людьми на воздушном шаре или чтобы окончательно раскрыть свое существование. Пришельцы всегда стараются исследовать буквально все, что попадает в их поле зрения. А к воздушному шару и другой летающей технике они проявляют наибольший интерес, поскольку это технологии людей, которые нужно отсканировать, классифицировать и записать», - утверждает уфолог.
Уоринг также обратил внимание на то, что все четыре летающих объекта на этом видео наклонены в одну сторону, отметив, что пилоты находятся внутри наклона, а потому ничего не замечают. «Это на самом деле инопланетяне», - резюмировал уфолог.
По словам автора ролика, это видео было снято 29 августа примерно в семь часов вечера по местному времени в окрестностях деревни Хувен. В тот вечер мужчина выглянул в окно и сразу же обратил внимание, что в небе парит воздушный шар. Присмотревшись снова, голландец заметил, что рядом с аэростатом летают еще четыре загадочных светящихся объекта. Очевидец схватил камеру и принялся снимать происходящее.
«Судя по всему, НЛО используют такие возможности для наблюдения за людьми на воздушном шаре или чтобы окончательно раскрыть свое существование. Пришельцы всегда стараются исследовать буквально все, что попадает в их поле зрения. А к воздушному шару и другой летающей технике они проявляют наибольший интерес, поскольку это технологии людей, которые нужно отсканировать, классифицировать и записать», - утверждает уфолог.
Уоринг также обратил внимание на то, что все четыре летающих объекта на этом видео наклонены в одну сторону, отметив, что пилоты находятся внутри наклона, а потому ничего не замечают. «Это на самом деле инопланетяне», - резюмировал уфолог.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:00