Новую ГАЗель New Next показали до официальной премьеры
Российская компания ГАЗ выкатила на суд широкой публики новую версию автобусов ГАЗель НН. Автомобиль представили в рамках международной выставки коммерческого транспорта КОМТРАНС 2019, которая открылась в Москве.
Сообщается, что обновленный автобус получил принципиально новый внешний вид спереди, присутствуют и некоторые изменения в его интерьере. Более того, не до конца понятно, что означает новое название ГАЗель НН, однако специалисты предполагают, что речь может идти о сокращении от ГАЗель New Next. Впрочем, не исключено, что производитель планирует связать дебют новой техники с 800-летним юбилеем одного из старейших городов России, Нижнего Новгорода.
Стоит также отметить, что фотографии нового автобуса ГАЗель были впервые опубликованы в сети лишь одним из специализированны изданий, которое не сообщило никаких других подробностей о новинке. Вероятнее всего, более точную информацию об этом дебютанте производитель раскроет чуть позднее, во время ее официальной презентации.
Сообщается, что обновленный автобус получил принципиально новый внешний вид спереди, присутствуют и некоторые изменения в его интерьере. Более того, не до конца понятно, что означает новое название ГАЗель НН, однако специалисты предполагают, что речь может идти о сокращении от ГАЗель New Next. Впрочем, не исключено, что производитель планирует связать дебют новой техники с 800-летним юбилеем одного из старейших городов России, Нижнего Новгорода.
Стоит также отметить, что фотографии нового автобуса ГАЗель были впервые опубликованы в сети лишь одним из специализированны изданий, которое не сообщило никаких других подробностей о новинке. Вероятнее всего, более точную информацию об этом дебютанте производитель раскроет чуть позднее, во время ее официальной презентации.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:13