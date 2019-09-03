Эксперты дали 7 советов, помогающих при запоре





Специалисты рекомендуют после сна выпивать натощак воду, а через 40 минут начать завтрак. Первый прием пищи должен состоять из продуктов, богатых жиром - сыр, сливочное масло. При желании можно выпить кофе, так как с утра он обладает слабительным эффектом. За весь день необходимо выпивать достаточно жидкости, а перекусы всухомятку вовсе противопоказаны. Тем, кто страдает запорами, медики советуют исключить из рациона наваристый бульон, белый хлеб и выпечку, крепкий кофе и чай, шоколад, айву, кизил, груши, черноплодную рябину и чернику.При возникновении трудностей со стулом врачи рекомендуют делать упор на овощи и фрукты, содержащие пектин и клетчатку, разнообразить рацион морской капустой, кисломолочными продуктами и цельным зерном. Специалисты рассказали, что на ночь следует выпивать стакан кефира, разбавляя с ложкой растительного масла.На унитазе следует наклониться вперед, а под ноги подставить невысокую скамейку. Идеальным станет регулярный поход в туалет по утрам. В случае отсутствия противопоказаний можно делать массаж живота: гладить его по часовой стрелке. Различные слабительные средства могут помочь при этой проблеме, но их прием регулярным быть не должен, так как лекарства могут вызвать привыкание и стать причиной воспаления слизистой желудка.Если проблема принимает регулярный характер, необходимо обратиться к специалистам, так как причины могут быть различные и некоторые из них весьма опасны. Важно быть в курсе, что запор не имеет связи с угрожающими жизни состояниями.