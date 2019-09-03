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Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока

Ученые рассказали о продуктах питания, которые должны присутствовать в рационе женщин после 40 лет. В их составе есть вещества с омолаживающим эффектом.

Очень полезным специалисты считают авокадо. В нем присутствует витамин E, антиоксиданты, которые помогают улучшить волосы и кожу, а фолиевая кислота стимулирует регенерацию клеток кожи. Также положительное влияние на волосы и кожу оказывает брокколи, ведь в ней есть витамин C и бета-каротин. Энергию организм человека может получить от корицы, добавленной в кашу утром.

Не стоит бояться употреблять темный шоколад, ведь он состоит из какао и способствует улучшению пищеварения, придает блеск волосам и гарантирует хороший цвет кожи.

При составлении рациона лучше всего отдать предпочтение плодам фиолетового цвета. Они насыщают организм полифенолами, которые предотвращают морщины. Употребление бобовых поможет нормализовать гормональный фон и увеличить уровень железа в крови. Спаржа и чеснок отличные помощники в борьбе с целлюлитом, так как помогают улучшить циркуляцию крови и ускоряют процесс выведения токсинов из организма. Молоко замедляет процесс старения организма.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 09:40

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