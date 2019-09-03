Ученые перечислили продукты питания для женщин после сорока





Очень полезным специалисты считают авокадо. В нем присутствует витамин E, антиоксиданты, которые помогают улучшить волосы и кожу, а фолиевая кислота стимулирует регенерацию клеток кожи. Также положительное влияние на волосы и кожу оказывает брокколи, ведь в ней есть витамин C и бета-каротин. Энергию организм человека может получить от корицы, добавленной в кашу утром.Не стоит бояться употреблять темный шоколад, ведь он состоит из какао и способствует улучшению пищеварения, придает блеск волосам и гарантирует хороший цвет кожи.При составлении рациона лучше всего отдать предпочтение плодам фиолетового цвета. Они насыщают организм полифенолами, которые предотвращают морщины. Употребление бобовых поможет нормализовать гормональный фон и увеличить уровень железа в крови. Спаржа и чеснок отличные помощники в борьбе с целлюлитом, так как помогают улучшить циркуляцию крови и ускоряют процесс выведения токсинов из организма. Молоко замедляет процесс старения организма.