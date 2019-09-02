Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков сравнил Анастасию Стецевят с фекалиями

Несколько дней назад участники проекта "Дом-2" Федор Стрелков и Анастасия Стецевят решили окончательно расстаться, однако звезда реалити-шоу и дальше надеется на воссоединение с избранником. Сам же проектант отзывается о бывшей избраннице не лучшим образом.По словам Федора Стрелкова, ему надоела сложившаяся ситуация, и он больше не хочет обсуждать свой разрыв с Анастасией Стецевят. Более того, молодой человек отметил, что у него складывается впечатление, что он наступил в фекалии и никак не может от них отделаться.Поклонники откровения Федора Стрелкова приняли с критикой. Многие отметили, что бывший возлюбленный Анастасии Стецевят попросту почувствовал себя звездой, а также посоветовали унять свой пыл.