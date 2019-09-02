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Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков сравнил Анастасию Стецевят с фекалиями

Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков высказался о расставании со своей бывшей возлюбленной Анастасией Стецевят, молодые люди расстались несколько дней назад. В новой публикации проектант сравнил девушку с фекалиями.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков сравнил Анастасию Стецевят с фекалиями

Несколько дней назад участники проекта "Дом-2" Федор Стрелков и Анастасия Стецевят решили окончательно расстаться, однако звезда реалити-шоу и дальше надеется на воссоединение с избранником. Сам же проектант отзывается о бывшей избраннице не лучшим образом.

По словам Федора Стрелкова, ему надоела сложившаяся ситуация, и он больше не хочет обсуждать свой разрыв с Анастасией Стецевят. Более того, молодой человек отметил, что у него складывается впечатление, что он наступил в фекалии и никак не может от них отделаться.

Поклонники откровения Федора Стрелкова приняли с критикой. Многие отметили, что бывший возлюбленный Анастасии Стецевят попросту почувствовал себя звездой, а также посоветовали унять свой пыл.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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