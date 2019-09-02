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Вассерман рассказал об опасностях внедрения в США искусственного интеллекта для России

Бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк ранее заявил, что использование искусственного интеллекта повышает риск начала масштабной ядерной войны. Оценить эту опасность позднее взялся российский аналитик Анатолий Вассерман.
Вассерман рассказал об опасностях внедрения в США искусственного интеллекта для России

По мнению российского эксперта, сообщает «Полит Россия», автоматизация военных систем с помощью технологий ИИ, особенно систем управления ракетным ударом или предупреждения ракетных ударов, на самом деле представляет собой довольно опасный шаг. Вассерман уверен, что даже самая совершенная технология или техника не могут дать 100-процентной гарантии отсутствия сбоев в их работе.

«Любой инструмент, попав в руки военным, становится смертоносным и опасным. В этом же случае речь идет об автоматизации принятия решений о нанесении превентивного или ответного ядерного удара. Если доверить подобное искусственному интеллекту, это действительно может таить в себе огромную опасность. Тем более, что ни одна из существующих технических систем не является полностью надежной. Риск ошибки существует всегда», - подчеркнул аналитик.

Анатолий Вассерман также напомнил, что история уже знает случаи, когда автоматизированные системы едва не спровоцировали масштабный ядерный удар и только благодаря человеку это страшное событие удалось предотвратить.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:29

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