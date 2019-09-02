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Курс валют на 31.08.2019

Экономисты рассказали о перспективах рубля в сентябре

Российские эксперты рассказали о том, какими могут быть предполагаемые колебания курса рубля в первом месяце осени. По мнению аналитиков, биржевая динамика российской валюты останется довольно сдержанной, поскольку в сентябре не ожидается введения новых санкций в отношении страны.
Экономисты рассказали о перспективах рубля в сентябре

По словам эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, августовские биржевые тенденции не заставили рубль потерять слишком много, несмотря на просадки в нефтяных котировках. Куда более интересным должен стать сентябрь 2019 года, поскольку в этот период традиционно появляется немало экономических отчетов и публикаций, в том числе по важным для рубля индексам ISM и PMI. Так, уже в ближайшие несколько дней должны выйти основные цифры по США, Великобритании и Китаю.

К этим отчетам, подчеркивает эксперт, будет приковано наибольшее внимание, поскольку аналитики все еще предполагают скорую рецессию в глобальной экономике. При этом большинство экспертов склонны прогнозировать дальнейшее укрепление доллара в отношении основных валют.

Что же касается российского рубля, то в его случае аналитик говорит об умеренно негативном прогнозе без резких колебаний курса, однако подчеркивает, что по итогам сентября рубль может приблизиться к отметке в 70 рублей за доллар США.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:44

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