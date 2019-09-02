Экономисты рассказали о перспективах рубля в сентябре





По словам эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, августовские биржевые тенденции не заставили рубль потерять слишком много, несмотря на просадки в нефтяных котировках. Куда более интересным должен стать сентябрь 2019 года, поскольку в этот период традиционно появляется немало экономических отчетов и публикаций, в том числе по важным для рубля индексам ISM и PMI. Так, уже в ближайшие несколько дней должны выйти основные цифры по США, Великобритании и Китаю.К этим отчетам, подчеркивает эксперт, будет приковано наибольшее внимание, поскольку аналитики все еще предполагают скорую рецессию в глобальной экономике. При этом большинство экспертов склонны прогнозировать дальнейшее укрепление доллара в отношении основных валют.Что же касается российского рубля, то в его случае аналитик говорит об умеренно негативном прогнозе без резких колебаний курса, однако подчеркивает, что по итогам сентября рубль может приблизиться к отметке в 70 рублей за доллар США.